Middenvelder Nijholt wordt voorlopig gebruikt als linksback

BREDA - Niet zonnebaden aan de Spaanse costa's of Franse Rivièra, ook geen korte citytrips of een trektocht door de Afrikaanse wildernis. Gianluca Nijholt bleef in juni thuis en werkte in Houten gedisciplineerd aan het volledige herstel van zijn lichaam. ,,Het belangrijkste in de voorbereiding is fit blijven en de zes weken goed afmaken. Uiteindelijk blijven de sterkste over."

De 27-jarige Nijholt heeft zich net gedoucht als hij omringd wordt jeugdige fans op sportpark Ruitersbos waar NAC de amateurs van SAB met 0-8 verslaat. De middenvelder is, evenals zaterdag in Zundert, opgesteld als linksback. Opvallend voor de buitenstaander, minder vreemd voor de persoon in kwestie. ,,Een week geleden moesten we een lijst invullen met je kernposities en waar je eventueel kan spelen. Daarin heb ik aangegeven dat ik ook linksback kan zijn, sindsdien heb ik daar twee keer gespeeld. In de jeugd heb ik vroeger veel linksback gestaan, daar kan ik dus uit de voeten. Ik ben niet de allersnelste, maar als ik goed opgesteld sta en een paar metertjes pak, moeten de tegenstanders mij op een ander manier voorbij", zegt Nijholt. ,,Ook kan ik hangend links aan de buitenkant als een soort valse linksbuiten spelen, ik ben multifunctioneel genoeg om op meerdere posities te kunnen spelen."

Concurrentie

Vorig jaar werd Nijholt aangetrokken als een van de spelers die de kar moest gaan trekken. Samen met Robbie Haemhouts en Jeff Stans zou hij het middenveld gaan vormen. Mede door zijn dubbele knieoperatie eind 2016, pakte het compleet anders uit. Nu moet hij, evenals Haemhouts en Stans, aansluiten in de rij.

,,De concurrentie is groot, maar dat is ieder jaar zo. Ik loop elf jaar mee en elf jaar is het hetzelfde. Aan het begin van het seizoen wordt er van alles gehaald, maar als het niet loopt gaat de trainer naar drie of vijf wedstrijden toch weer schuiven. Ik maak me niet druk, die tijd is geweest."

,,Als je nieuw bent, heb je een streepje voor, zo werkt dat nu eenmaal. Je krijgt misschien wat eerder een kans. Aan de andere kant hoor je mij niet klagen als ik straks heel langzaam en heel geniepig het elftal als een soort verrassing kom binnenlopen. Daar ga ik keihard mijn best voor doen."

Mokken zit niet in de aard van de opgewekte Nijholt.