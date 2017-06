Manu Garcia belt fans met geruststellende boodschap: 'Ik blijf'

NAC bevestigt op de clubsite dat de Spaanse spelmaker ook komend seizoen in Breda te bewonderen is. De terugkeer van Garcia is goed nieuws voor NAC. Met negen assists en twee goals in 23 wedstrijden (inclusief play-offs) was de publiekslieveling een belangrijke schakel in de geslaagde promotiestrijd. De middenvelder werd in januari naar Breda gestuurd en maakte in korte tijd grote indruk. Zo werd hij eind april uitgeroepen tot beste talent van de vierde periode.