LIVE: NAC op bezoek bij SAB

Sterkere Koch moet achterin rust en stabiliteit brengen

11:30 ZUNDERT - Veel is veranderd bij NAC. In vergelijking met twee jaar geleden zijn van de spelers alleen de goalies Andries Noppert en Sven van der Maaten over. En Jelle ten Rouwelaar natuurlijk, destijds onder de lat, tegenwoordig keeperstrainer. En toch, zo zegt Menno Koch (23), voelt NAC vertrouwd aan. ,,Ik kijk ernaar uit om in het overvolle stadion te spelen. Dat was voor mij iedere keer weer een cadeautje."