Koch doorstaat medische keuring en tekent voor drie jaar bij NAC

Dubbelslag NAC: na Vloet tekent ook Koch voor drie jaar

30 juni EINDHOVEN - Net als Rai Vloet gaat ook Menno Koch van PSV naar NAC. De clubs hebben vrijdag een akkoord bereikt over de verkoop van de Heezenaar die zondag 23 jaar wordt. Koch wordt zaterdag in Breda medisch gekeurd en tekent daarna voor drie jaar bij de gepromoveerde club. Zondag sluit de verdediger, net als de uit Manchester teruggekeerde Manu Garcia , in Zundert bij de rest van de groep aan.