Keert Kenny van der Weg terug bij NAC?

Wie de huidige spelersgroep analyseert, komt tot de conclusie dat Van der Weg aan vrijwel alle voorwaarden voldoet om na een jaar terug te keren bij NAC. Goed beschouwd staat eigenlijk weinig een terugkeer in de weg van de linksbenige verdediger. In afwachting van zijn toekomst houdt de clubloze speler met een personal trainer zijn conditie op peil in zijn woonplaats Hendrik-Ido-Ambacht.

Van der Weg heeft besloten om niet langer in Schotland te blijven. Er is genoeg interesse voor de linkspoot, die in oktober 2012 debuteerde voor NAC en in de zomer van 2016 vertrok bij de Bredase club.

Volledig scherm De NAC-fans zouden een terugkeer van Van der Weg prachtig vinden. © Gino van Outheusden

Tekort

Na de promotie zijn vier linksbacks vertrokken bij NAC: James Horsfield (terug naar Manchester City), Ashley Smith-Brown (door Manchester City uitgeleend aan het Schotse Hearts), Gino Demon (Jong FC Utrecht) en Charni Ekangamene (Beerschot-Wilrijk, Bel.). Noodgedwongen is belofte Bradley Vliet bij de start van de voorbereiding overgeheveld als linksback, terwijl Daan Klomp, eveneens een belofte, centraal achterin zijn kans krijgt. De centrumverdedigers Chiro Ntoko en Bart Meijers zijn herstellende van blessures uit het vorige seizoen en het is niet de verwachting dat de twee op korte termijn de groepstraining hervatten. Met Fabian Sporkslede en Pablo Mari telt de selectie van NAC momenteel twee verdedigers. Van der Weg kan probleemloos het opengevallen gat links achterin invullen.

Transfervrij

Een maand geleden besloot Van de Weg om zijn aflopende contract niet te verlengen bij Ross County, de nummer zes van Schotland. Door zijn transfervrije status en zijn sterke seizoen heeft hij niet te klagen over interesse. Aanbiedingen genoeg, met name uit Oost-Europese landen hoewel dat niet zijn voorkeur heeft. Hij is op een leeftijd gekomen dat zekerheid belangrijker is dan een zak met geld. Interesse is er ook vanuit de eredivisie, van clubs uit het rechterrijtje.

NAC-man

Van der Weg is een product van de Bredase club en draagt het dna van NAC in iedere vezel van zijn lichaam. In 2006 werd hij op 15-jarige leeftijd gescout bij de amateurs van Spartaan’20. Zes jaar later maakte hij zijn profdebuut. In de periode 2012-2016 kwam Kenny van der Weg in vier seizoenen tot 102 wedstrijden voor NAC, de eerste drie jaar in de eredivisie, het laatste in de eerste divisie. In 2016 verzilverde hij zijn transfervrije status met een buitenlands avontuur, ondanks een tweejarige aanbieding van NAC met een optie voor een extra jaar.

Populair

Door zijn ongecompliceerde karakter, ongebreidelde werklust, onverzettelijkheid en nietsontziende manier van verdedigen groeide hij in zijn laatste twee jaar uit tot publiekslieveling. Voor de Bredase fans is Kenny een van hen, een man die voor niemand opzij gaat. De fysiek sterke verdediger verzaakt nooit, heeft het hart op de tong en is immens populair onder de kritische achterban die zich in de speler herkent die als tiener een tijdje op de steigers stond als bouwvakker.

Multifunctioneel

Het verblijf in Schotland heeft van de geboren Rotterdammer een completere en meer ervaren speler gemaakt. 38 wedstrijden en meer dan 3.000 minuten als linksback, centrale verdediger en buitenste middenvelder in een 3-5-2-systeem. Een voorkeur voor een positie heeft Van der Weg niet meer. Hij speelt daar waar de trainer hem nodig heeft. Ross County heeft overigens aangegeven dat de gedane aanbieding om bij te tekenen nog altijd staat, in de Schotse Hooglanden is hij meer dan welkom. Dat zegt veel over de indruk die hij daar heeft achtergelaten.

Persoonlijkheid