Horsfield keert niet terug naar NAC, met en over Garcia en O’Neill wordt nog gesproken

ZUNDERT – Met drie nieuwe huurlingen van Manchester City en een nieuwe doelman in de gelederen werkte het naar de eredivisie gepromoveerde NAC maandag de eerste training van het seizoen af. ,,Wat dat betreft liggen we voor op schema”, zegt trainer Stijn Vreven over de opkomst bij de aftrap van de voorbereiding. ,,Een jaar geleden was er zelf nog geen enkele speler van City op de eerste training.”

Van de vorige lichting City-huurlingen was niemand aanwezig in Zundert. ,,James Horsfield, Brandon Barker en Ashley Smith-Brown keren zeker niet terug naar NAC”, laat technisch-directeur Hans Smulders weten. Alleen Horsfield was van die drie op het einde van het seizoen basisspeler.

Of Manu Garcia en Thomas Agyepong ook dit seizoen in Breda spelen is volgens Smulders nog niet bekend. Veel hangt af van wat Manchester City en de beide spelers het beste vinden voor hun ontwikkeling. Garcia was afgelopen seizoen een van de spelbepalende middenvelders. Agyepong was vooral van waarde in de nacompetitie.

Shane O’Neill was evenmin van de partij. De aanvoerder van het elftal dat wist te promoveren staat onder contract bij het Cypriotische Apollon Limasol. NAC wil de speler graag overnemen van die club, maar niet als het daarvoor een flinke transfersom moet betalen. Beide clubs zijn volgens Smulders nog wel in besprek met elkaar over de waarde van de speler. De Amerikaanse Ier mag voorlopig mee blijven trainen bij NAC, maar was gisteren afwezig vanwege zijn vakantie.