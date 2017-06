Hier vieren de spelers van NAC de zomerstop

De een zoekt de zon op, terwijl de ander 'gewoon' in eigen land blijft. Een overzicht: waar vieren de spelers van NAC de zomer?

Jesse van Bezooijen zoekt het verder weg. De verdediger die NAC na dit seizoen verlaat verblijft in Zuid-Afrika.

Bodi Brusselers zit in Saint-Tropez.

Mounir El Allouchi is gewoon in Nederland gebleven. De Roosendaler was vrijdag gastspeler bij de voetbalacademie Dinteloord waar Soccer Upgrade de trainingen verzorgt.