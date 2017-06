Gino Demon voor de speelminuten naar Jong FC Utrecht

BREDA – Gino Demon verkast naar FC Utrecht. De 20-jarige verdediger gaat op amateurbasis spelen voor Jong FC Utrecht, dat in de eerste divisie uitkomt. De Haarlemmer tekende een contract voor één jaar.

Demon spreekt van een praktische keuze. ,,Ik denk dat ik bij Jong FC Utrecht meer kans heb om te spelen dan in de eredivisie bij NAC. Het afgelopen seizoen speelde ik al weinig onder de nieuwe trainer Stijn Vreven. In de eredivisie zal hij me helemaal niet zo snel opstellen”, verwacht Demon.

Vreven liet zaterdag in een interview in BN De Stem al weten dat het voor spelers als Demon lastig zou worden om speelminuten te krijgen. Dat zullen er volgens hem in de eredivisie zeker niet meer worden dan in de eerste divisie.

Demon, die via zijn zaakwaarnemer in contact kwam met FC Utrecht, vindt het ook een reële stap in zijn carrière. ,,Ik wil graag spelen en dan is de eerste divisie op dit moment meer mijn niveau. Als jonge speler moet je voor je ontwikkeling vooral veel minuten maken, geloof ik.”

De verdediger speelde afgelopen seizoen tegen Jong FC Utrecht. ,,Toen ben ik hen kennelijk al opgevallen. Ze zochten voor Jong FC Utrecht nog een centrale verdediger en linksback. Vandaar dus.”