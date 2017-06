Dessers heeft keuze tussen België en Nigeria nog niet gemaakt: 'Zover is het nog lang niet'

"Of ik die keuze al gemaakt heb? Zover is het nog lang niet", aldus Dessers tegenover Het Laatste Nieuws. "Maar je moet eerlijk zijn. De concurrentie in België is bijzonder groot. Een aantal jaar geleden werd je bijna automatisch opgeroepen als je bij het nummer vier in Nederland speelde. Gelukkig zijn de tijden veranderd. En voorlopig kom ik lang niet in de buurt van die jongens."

"Nigeria volgt mij wel, hoor. Dat heb ik via via vernomen. Ze hebben wel aangegeven dat ik eerst nog een stap hogerop moet zetten", vervolgt de spits. In het land van zijn moeder is hij nog niet geweest ("het is niet bepaald een vakantieland"), toch voelt hij iets voor Nigeria. "Ook al ben ik in België opgegroeid, heb ik hier leren voetballen en ben ik hier naar school gegaan: ik ben voor 50% Nigeriaan. Die band mag je niet onderschatten. Het is mijn bloed, mijn familie."