'Deadline Day': Derde keeper Van der Maaten naar Telstar

Van der Maaten heeft bij NAC een aflopend contract (2018) met een optie voor een extra seizoen, maar had in Breda geen uitzicht op speeltijd. Begin dit jaar zag hij een overgang naar tweededivisionist Kozakken Boys op een paar duizend euro afketsen.

Bertrams

Reserve doelman Nigel Bertrams is volgens Stijn Vreven deze week geblesseerd geraakt aan zijn schouder. Onduidelijk is wat de ernst van de blessure is. De 24-jarige Bertrams heeft op jonge leeftijd inmiddels een flink medisch dossier opgebouwd. Begin 2015 ging zijn schouder voor de derde keer uit de kom, destijds werd hij aan zijn linkerschouder geopereerd.

Eerste keus Andries Noppert speelde donderdag in het oefenpotje met Excelsior (1-1) de volle negentig minuten en maakte met name in de tweede helft andermaal een onzekere indruk op hoge ballen. Het Poolse talent Karol Niemczycki stond later die middag in De Kuip bij het tweede onder lat, bij afwezigheid van de vertrokken Van der Maaten.