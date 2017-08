Breekijzer Adarabioyo derde in de rij die aan FC Oss verhuurd wordt

Volledig scherm Fisayo Adarabioyo. © Pro Shots

Opvallend is dat het aflopende contract van Adarabioyo niet is opengebroken, in tegenstelling tot Grad Damen die pas naar Helmond Sport mocht vertrekken voordat zijn verbintenis verlengd werd tot medio 2019. Daarmee geeft de club aan weinig toekomst te zien in de stormram.

Met Adarabioyo komt de teller dus op drie spelers die NAC tijdelijk bij FC Oss onderbrengt, in elke linie een dus. In Breda had de overbodige Engelsman geen uitzicht op speelminuten en is in de hiërarchie inmiddels voorbijgestreefd door Richelor Sprangers. Bij de eerste drie competitiewedstrijden zat de overbodige Engelsman op de tribune.

124 minuten

Na een proefperiode van vijf weken tekende Adarabioyo vorige zomer een tweejarig contract in de hoop dat NAC zijn jongere broertje en veel talentvollere Tosin Adarabioyo zou kunnen huren van Manchester City. De verdediger mocht uiteindelijk niet weg van trainer Pep Guardiola, hoewel hij bij City voornamelijk zijn wedstrijden bij de beloften heeft gespeeld.

Fisayo Adarabioyo kwam vorig seizoen tot 124 minuten verdeeld over veertien invalbeurten waarvan twee in de nacompetitie. De invalbeurt met de meeste speeltijd was 19 minuten, een keer scoorde hij. Hij nam de vierde treffer voor zijn rekening in de met 2-4 gewonnen wedstrijd tegen RKC.

Indrukwekkend