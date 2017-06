Bodi Brusselers en Grad Damen blijven het liefst bij NAC, maar is dat verstandig?

Bart Meijers heeft zijn keuze gemaakt: NAC. Grad Damen en Bodi Brusselers zouden dat ook wel willen. Maar of dat ook verstandig is?

Stijn Vreven was duidelijk in één van de laatste interviews die de Belg gaf voor hij op vakantie ging. ,,Spelers die afgelopen seizoen in de eerste divisie al weinig speelminuten kregen, kunnen er vanuit gaan dat ze er in de eredivisie niet meer gaan krijgen."

Ergo, wie liever meer minuten maakt, kan beter omzien naar een andere club. Bijvoorbeeld door zich te laten verhuren aan een eerste divisie-club.

Overgeheveld

Het was een boodschap die vooral binnenkwam bij de jeugdige spelers binnen de groep. Begin vorig jaar seizoen werden jongens als Bart Meijers (20), Gino Demon (20), Feyo Glim (19) en Bodi Brusselers (18) overgeheveld naar de A-selectie. In de loop van het seizoen kregen ook Diego Snepvangers (19), Richelor Sprangers (19) en Thomas Marijnissen (18) hun speelminuutjes. Al bleef dat voor laatstgenoemde beperkt tot 5.

Van dit zestal is voorlopig alleen Bart Meijers, nota bene de laatste die zijn debuut maakte in het eerste elftal, de enige die het aandurft om met NAC de eredivisie in te gaan. Hij 'tekende' gisteren zijn eerste, tweejarige, profcontract. ,,Ik zie het als de beloning voor al die jaren dat ik er hard voor gewerkt heb", zegt de Etten-Leurenaar, die donderdag terugkeerde van een familievakantie in Cuba.

Meijers bleek in de laatste maanden van de competitie de revelatie van het seizoen te zijn. Dat het even duurde voor hij vervolgens zijn eerste profcontract kreeg, lag volgens Meijers aan van alles. ,,Maar niet aan de vraag of ik bij NAC wilde blijven. De eredivisie durf ik aan. Zeker na dit seizoen. En dan het liefst ook bij NAC. Over andere clubs heb ik niet eens nagedacht."

Dat zou Grad Damen ook wel willen. De negentienjarige middenvelder had het afgelopen seizoen zeven basisplaatsen, maar allemaal onder de vorige trainer Marinus Dijkhuizen. ,,Ik wil het liefst bij NAC blijven", laat hij zijn hart spreken. Dat is zijn club immers.

,,Daarom wil je met je club ook de eredivisie meemaken. Maar of het ook de beste keuze is om te blijven, is de grote vraag", schakelt hij over van hart naar verstand. Want een speler als Damen moet vooral minuten maken om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Kansen

Volledig scherm © Remko Kool Donderdag kwam hij terug van een vakantie naar Zwitserland. Het verblijf in de bergen brachten hem nog geen antwoord op dé vraag. ,,Maandag 26 juni begint de training. Dan ga ik ook met leiding bespreken hoe groot mijn kansen zijn dat ik komend seizoen speel. Daarna maak ik mijn keuze."



Bang om de strijd aan te gaan is hij op zich niet. ,,Onder de vorige trainer heb ik me ook in de basis geknokt. Misschien lukt dat nu weer." Zijn laatste invalbeurten waren in ieder geval goed.



Bodi Brusselers sprak op het strand van Saint Tropez met zijn vader over zijn toekomst nu NAC is gepromoveerd naar de eredivisie.

,,We zijn er nog niet uit", laat pa Geert Brusselers weten. Voor de aanvallende middenvelder die in het begin van het seizoen vijf wedstrijd speelde in de hoofdmacht, speelt meer mee dan de kans dat hij speeltijd krijgt van Vreven. Brusselers raakte na zijn wonderlijke augustusmaand geblesseerd en dat hield hem de rest van het seizoen aan de kant. ,,Toch te veel geweest", zegt hij over impact van de omschakeling van jeugdspeler naar lid van de dagelijks trainende A-selectie. Daar komt bij dat hij nog een jaar het voetbal moet combineren met het afmaken van zijn middelbare school.

Net als Damen en Meijers heeft Brusselers talent genoeg om het te maken als profvoetballer. De vraag is alleen om hij daarvoor eerst een ommetje moet maken. Gino Demon heeft over die vraag niet lang nagedacht. Hij verhuist naar het in de eerste divisie spelende Jong FC Utrecht.

Demon is echter geen jongen van de club. Twee jaar geleden kwam hij vanuit Haarlem over naar NAC. Dat maakt de keuze kennelijk een stuk gemakkelijker dan voor Damen en Brusselers.

Volledig scherm © proshots