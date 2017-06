Bart Meijers komende twee seizoenen bij NAC: 'Het voelt als een beloning'

,,Mijn eerste profcontract, daar heb ik dus al die jaren keihard voor gewerkt", aldus een dolgelukkige Meijers. "Het voelt daarom als een beloning. Helemaal omdat ik met NAC de eredivisie inga. Natuurlijk moet ik eerst proberen om mijn plek in het elftal te pakken. Maar daar ga ik dan ook helemaal voor. Als jonge speler moet je vooral speelminuten zien te pakken. Minuten maken in de eredivisie lijkt me het beste scenario van allemaal.”

Het afgelopen jaar kende Meijers zijn doorbraak bij NAC. Op 24 februari kreeg hij zijn eerste basisplaats tegen Volendam . Trainer Stijn Vreven zei toen dat Meijers een opvallende verschijning in de selectie. ‘’Hij heeft bravoure, lef en persoonlijkheid’’, aldus de Belgische oefenmeester over zijn pupil.

Meijers speelde negen wedstrijden. Vervolgens liep hij een schouderblessure op, maar hij was op tijd fit voor de play-offs. Hij speelde in alle vier duels.

"Bart heeft het afgelopen jaar grote stappen gemaakt in zijn ontwikkeling", aldus technisch directeur Hans Smulders op de website van NAC. "Hij kreeg de kans om zich te bewijzen en heeft die kans met beide handen aangegrepen. Daarmee heeft hij een uitstekende indruk achter gelaten. Nu is het zaak voor hem om die ontwikkeling door te zetten en door te groeien naar een vaste waarde voor NAC op eredivisieniveau. We zijn erg blij dat een jeugdspeler zich op deze wijze manifesteert en we een jongen uit de regio langer aan ons kunnen binden"