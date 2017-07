Ambassadeur van NAC is terug waar hij het liefst is

BREDA - Dadendrang kan NAC niet ontzegd worden. Zes spelers strikte de gepromoveerde club al en meer versterkingen zijn in aantocht. Toch zijn het niet de nieuwkomers die voor de meeste opwinding zorgden. De aankondiging dat Manu Garcia terugkeert in Breda, leidde tot de meeste euforie. ,,Ik heb hier alles wat ik nodig heb."

Volledig scherm Manu Garcia is in korte tijd uitgegroeid tot dé publiekslieveling van de NAC-fans. © Pro Shots

De 19-jarige middenvelder die in recordtijd uitgroeide tot publiekslieveling zit ook in de eredivisie aan de knoppen van het elftal. Een warm onthaal viel hem gisteren ten deel bij zijn rentree op het trainingscomplex van NAC in Zundert. Alsof hij nooit is weggeweest. Na een succesvolle introductie van vijf maanden, huren de Bredanaars de Spanjaard opnieuw van Manchester City, voor de duur van een jaar.

,,Ik heb bij City direct aangegeven dat ik het liefst naar NAC ga om eredivisie te spelen. In gedachten had ik mijn beslissing allang genomen, zeker na de promotie. De communicatie bij City is heel open en de mening van de speler doet er toe. Niemand vond het een probleem dat ik per se terugwilde naar NAC."

,,Ja, er was genoeg interesse, ook uit Spanje. Maar ik heb hier alles wat ik nodig heb. Het vertrouwen van de trainers, de liefde van de supporters en het uitzicht op minuten. Dat is voor mij het belangrijkste. Ik kijk er enorm naar uit om dit seizoen in de grote stadions van Ajax, Feyenoord en PSV te spelen."

Aderlating

Het vertrek van doelman Jorn Brondeel (naar FC Twente) en topscorer Cyriel Dessers (FC Utrecht), twee van de architecten van de promotie naar de eredivisie is een aderlating, maar geen onoverkomelijk probleem, zegt Garcia. ,,Twee goede spelers die ons veel gebracht hebben, toch denk ik dat NAC het goed kan opvangen. Ik heb bijvoorbeeld alle vertrouwen in Thierry Ambrose als spits. Hij is een echte afmaker die keihard werkt en op de juiste momenten de ruimtes induikt."

De komst van zijn landgenoten Paolo Ferandes en Pablo Mari naar Breda juicht Garcia evenzeer toe. Middenvelder Fernandes kent hij goed, vanuit hun gezamenlijke periode in de Elite Development Squad van de Engelse topclub. ,,Met Paolo heb ik in het seizoen 2015/2016 in het beloftenteam van City gespeeld. Voordat hij kwam, heb ik hem bijgepraat over de club. Ik werp me een beetje op als ambassadeur van NAC voor de Spaanse jongens", zegt Garcia met een knipoog. Dan serieuzer: ,,Ook zonder mij hadden ze deze stap gezet. Ze willen hier graag spelen."

Tegen degradatie

Bang dat hij met NAC een jaar lang tegen degradatie moet vechten, is 'de kleine prins' niet. Evenals trainer Stijn Vreven, is hij opvallend ambitieus.

,,Op voorhand is het moeilijk in te schatten, maar als ik zie wat er nu is, vind ik dat we genoeg kwaliteit hebben. Wij moeten eerder omhoog dan omlaag kijken en wie weet kunnen we ons op het einde mengen in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal. Dat zou helemaal geweldig zijn."