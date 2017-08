Zevenbergse verdachte terreurdreiging in Rotterdamse cel

Getuige inval Zevenbergen: 'Ik denk dat het een misverstand is'

14:35 ZEVENBERGEN - Henk van Genesen was in de nacht van woensdag op donderdag getuige van de inval en arrestatie op de Schenkeldijk in Zevenbergen. "Ik werd wakker van een auto die in de straat stopte en zag mannen met een zaklantaarn lopen. Voor ik er erg in had stond de straat vol met politie in van die 'apepakkies'", zegt Henk. Hij kan niet geloven dat de jongen die is meegenomen tot terrorisme in staat is.