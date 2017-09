'Windmolens A16 eerlijk verdelen over Breda, Zundert, Moerdijk en Drimmelen'

Apen tijdelijk niet welkom in Dussen

5 september DUSSEN - Apen en honden zijn momenteel niet welkom in de Nieuwesteeg in Dussen. In de tuin van bewoner Koen Mes groeien namelijk voor het eerst in twintig jaar bananen aan zijn bananenplant. "Ik denk dat de plant het nu tijd vond om zich voort te planten."