Weer enorme partij zand voor Logistiek Park Moerdijk

Tunez Outdoor nieuw evenement Jongerenwerk Moerdijk

5 juli ZEVENBERGEN - In jongerencentrum Tune Inn zijn van houten pallets de 'chillbankjes' al in de maak. Het Jongerenwerk Moerdijk is druk met de voorbereiding van Tunez Outdoor, een festival dat zaterdag 15 juli zijn primeur beleeft.