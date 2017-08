Wat heeft Allah-Las met terreur te maken?

Een concert van de Amerikaanse band Allah-Las in de Maassilo in Rotterdam werd woensdagavond afgelast vanwege een serieuze terreurdreiging. Intussen zijn er twee aanhoudingen geweest, waaronder een in Zevenbergen. Maar waarom zou de aanslag op deze band gericht zijn?

Hoewel de naam anders doet vermoeden heeft de bandnaam niks te maken met de islamitische god Allah. Allah-Las is in 2008 opgericht in Los Angeles. Hun muziek doet denken aan de klassieke jaren ’60 sound toen de popbands in opkomst waren. Denk aan The Beatles, The Doors, The Animals en aan het Nederlandse The Kik.

Lees ook Rockers Allah-Las zijn Rotterdamse politie dankbaar Lees meer

Woordspeling

De naam is een woordspeling op het in de popmuziek veel gebruikte ‘lalala’. In een interview hebben ze ooit laten weten dat ze de naam Allah gebruiken om ‘enigszins religieus’ te klinken en de bandleden geïnspireerd waren door de band Jesus and the Marychain.

Ook al hebben ze het nooit zo bedoeld, de naam blijft ze intussen wel achtervolgen. Ze kozen voor Allah zonder zich te realiseren dat zo'n naam door moslims als een belediging of godslastering zou kunnen worden ervaren, vertelden ze vorig jaar in een interview met de Britse krant The Guardian.

E-mails van moslims

"We krijgen e-mails van moslims, hier in de VS en uit de hele wereld, waarin zij uitleggen dat ze zich erdoor beledigd voelen", aldus zanger Michaud. "Maar dat is absoluut nooit onze bedoeling geweest. We e-mailen dan terug en leggen uit waarom we die naam gekozen hebben. Meestal begrijpt men het dan."