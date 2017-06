Voorbereidingen verbouwing Bed & Breakfast in Standdaarbuiten stil gelegd

Maar deze week kregen De Haas en zijn buren een verontrustend mailtje van wooncorporatie Woonkwartier. De bouw van vier woningen aan de St. Janstraat zou zijn vertraagd. ,,Onzin", zegt directeur Ruud van den Boom van Woonkwartier. ,,De inhoud van dat mailtje klopt niet. De bouw gaat gewoon door."

de voormalige basisschool is jarenlang onderwerp van debat geweest. de uitkomst was dat buurman De Haas het deel van de school dat aan zijn woning aan de Pastoor Coolenplein vast zit, kon kopen om er een B&B te beginnen. De rest van de school zou worden gesloopt om plaats te maken voor vier levensbestendige huisjes. De nieuwbouw is onderdeel van het plan 'Herstructurering Centrum Standdaarbuiten'.

Volgens de website van de corporatie zou de bouw in het tweede kwartaal van 2017 beginnen. ,,In april", voegt De Haas toe. Maar deze week stuurde Woonkwartier een e-mail, die de boel op zijn kop zette. De kern van dat mailtje was dat als alle kosten die met de nieuwbouw te maken hebben bij elkaar zouden worden opgeteld en door vier zouden worden gedeeld, dat de kosten dan te hoog zijn voor sociale woningbouw. Daarom moet de Raad van Commissarissen er eerst nog een oordeel over vellen.

,,En als de Raad van Commissarissen zegt dat het niet doorgaat - en dat verwachten we - dan blijft alles hier zo nog jaren liggen", verwacht De Haas. De school is grotendeels gesloopt en het resultaat ziet er niet echt fraai uit. ,,Wij gaan tonnen investeren. Het moet dan wel een aantrekkelijke omgeving zijn. De architect heeft een schitterend plan bedacht. De B&B krijgt de uitstraling van een klooster en een oude school.. We hebben ingestoken op kwaliteit." Na het mailtje heeft De Haas echter alles stilgelegd.

Volgens Ruud van den Boom van Woonkwartier hoeft dat helemaal niet. Hij zegt dat het gebruikelijk is dat de Raad van Toezicht zich buigt over plannen die door de rechtsvoorgangers van Woonkwartier - in dit geval Berbardus Wonen - zijn ontwikkeld. ,,Ik denk dat we na de vakantie tot besluitvorming komen, waarna de bouw kan beginnen. De bouw is al aanbesteed."