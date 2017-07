Vestingstad met hindernissen voor scootmobielers

WILLEMSTAD - Het is her en der slecht slecht gesteld met de toegankelijkheid voor mindervaliden in Willemstad. Dat concludeert PvdA-raadslid Bisar Çiçek na een rondgang met een 94-jarige scootmobieler.

Hij maakte de ronde nadat hem klachten van ouderen hadden bereikt dat het in het vestingstadje op verschillende plaatsen behelpen is voor ouderen. ,,Er is duidelijk naar voren gekomen dat het voor mensen met een scootmobiel vaak moeilijk is om op een goede en veilige manier door Willemstad te rijden'', schrijft hij in een brief aan het Moerdijkse college van burgemeester en wethouders.

Kruisgebouw

Quote Ook zijn er stoepranden waar je met een scootmobiel niet op kunt en er ook elders in de straat geen oprit is gemaakt Bisar Çiçek, PvdA-raadslid Çiçek wijst op het Kruisgebouw, waar veel ouderen komen. Om via de verhoging op de stoep te komen moeten scootmobielers volgens hem een hele aanloop nemen en het vermogen op de hoogste stand zetten. ,,Vervolgens is het een kwestie van bijzonder goed manoeuvreren om het gebouw te bereiken.''

Verder is hem opgevallen dat er plekken zijn waar autoverkeer goed mogelijk is, maar geen ruimte is om veilig met de scootmobiel te rijden, zoals de kruising tussen de Landpoortstraat en de Achterstraat. ,,Voor een auto is het al krap, maar als er ook een scootmobiel doorrijdt kan het gevaarlijke situaties opleveren.''

Paaltjes

Ook zijn er plaatsen waar paaltjes staan waar een scootmobiel niet tussendoor kan. ,,De enige oplossing is dan op de straat te rijden. Ook zijn er stoepranden waar je met een scootmobiel niet op kunt en er ook elders in de straat geen oprit is gemaakt. Dit soort situaties tref je in heel Willemstad aan.''