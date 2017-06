Verkeerschaos op A16 door gekantelde vrachtwagen op Moerdijkbrug

Avondvierdaagse Zevenbergen van start

6 juni ZEVENBERGREN - De 44e Avond Vierdaagse van Atletiekvereniging Groene Ster is dinsdagavond gestart met circa 900 wandelaars. Zij lopen verdeeld over drie afstanden, die elke dag - in vergelijking met vorige jaren - via nieuwe routes gaan.