Twee auto's met identieke kentekenplaten in beslag genomen in Heijningen

‘Nog een weekje droogte, maar dan moet het echt gaan regenen’

18 juni WEST-BRABANT – Een bermbrand in Putte, zaterdagochtend rond 10 uur. Meer is er deze zaterdag in West-Brabant nog niet aan de hand geweest, constateert Jef Evertse namens de Brandweer Midden- en West-Brabant. ,,Het is code geel, hè. Geen code oranje.”