Succesvolle braderie Klundert, extra geld voor jubileum editie

Volgend jaar bestaat de braderie 45 jaar. Om dan lekker groot te kunnen uitpakken werd de ludieke actie “een tientje van een vriendje” in het leven geroepen. Voor tien euro kon iedereen vriend worden van de braderie. “Ik denk dat we aan het einde van de dag op 500 tientjes vriendjes zitten, “weet Donkers te melden. “En dat is een mooie start voor volgend jaar.” Het publiek kon ook kenbaar maken wat ze terug willen hebben op de 45e braderie. Op plek een staat het paalzitten al maakt een kraam waarin vis wordt verkocht zeker kans op de tweede plaats. Want die wordt node gemist “de viskraam”. “Dat paalzitten gaat volgend jaar zeker door,” merkt Donkers op. In de jaren tachtig werd er van donderdag tot en met zaterdagavond op een paal gezeten midden in de Bottekreek. De paalzitters deden het bijna allemaal voor een goed doel en het publiek kon geld schenken. Een paar jaar geleden is het paalzitten nog een keer in verkorte versie terug geweest. Maar nu is het de bedoeling dat er 50 uur op een paal wordt gezeten. “Ja, van vrijdag tot en met zondag,” zegt Donkers.