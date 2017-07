Steeds meer muziek in theater De Schuur in Zevenbergen

ZEVENBERGEN - Om het succes van de muziekavonden van theatercollectief Plumeau in theater De Schuur in Zevenbergen verder uit te bouwen is muziekcollectief Bezemkast opgericht. In het bestuur zitten dezelfde mensen als in Plumeau.

Bezemkast gaat in het theaterseizoen 2017-2018 niet één, maar drie avonden organiseren met een tributeband. Deze avonden zijn steeds erg goed bezocht en leverden een aardige bar-omzet op.

De eerste band met andermans muziek is Ground Control, dat op 4 november in De Schuur speelt. Deze band brengt nummers van David Bowie. Op 17 maart staat de muziek van Van Halen centraal. De band die daarvoor verantwoordelijk is heet 5150, naar het zevende studioalbum van Van Halen. Tot slot komen The Fortunate Sons op 26 mei 2018 met het repertoire van Creedence Clearwater Revival. Volgens Ferry Hendrikx van Bezemkast zijn er nu al kaarten verkocht voor de muziekavonden: ,,Zelfs al voor mei volgend jaar!"

Battle of the Bands

Nieuw dit jaar is ook de Battle of the Bands. Op de vrijdagen 29 september en 8 december spelen steeds twee bands een voorronde. De beste gaat door naar de finale op 13 april. Die avond worden een juryprijs en een publieksprijs uitgereikt. Jonge bands uit Zevenbergen en omgeving kunnen zich nu voor deze battle opgeven.

Een bijzondere muziekavond op 14 april als Mónica Coronado en Manito uit Barcelona optreden. De zangeres en de gipsy-flamenco gitarist brengen een concert met Spaanstalige liederen uit Spanje en Zuid-Amerika. Omdat de twee het concert zelf organiseren zijn kaarten voor deze avond alleen te bestellen via www.monicacoronado.com.

Het collectief Plumeau tekent weer voor het cabaretprogramma in De Schuur. ,,Een combinatie van bekend en minder bekend", zegt Ferry Hendrikx, nu namens Plumeau. Het voorbije seizoen van het theater is goed verlopen. ,,We hadden een bezetting van 80 procent. Ruim 1.300 mensen hebben onze voorstellingen bijgewoond", aldus Hendrikx.

Oude bekende

Het programma begint op 16 september met een oude bekende, namelijk Onno Innemee. Met Liliane de Graag speelt hij Verschil moet er zijn'. Ook niet nieuw is Marjolein Meijers. Ze staat immers al veertig jaar op de planken. Op 16 december speelt ze haar programma 'MUZIEK!'. Benjamin van der Velden wordt een uitzonderlijk talent genoemd. Zijn show heet 'Ik Ben [1e TBV New Artist]'.

Opvallend is ook William Boeva. Met een lengte van 1,37 meter links en 1,42 meter rechts wordt hij de grappigste dwerg van de Lage Landen genoemd. Hij speelt op 13 januari 'Reset'. Op 3 februari gevolgd door Marlon Kicken met 'BaKo'. Ook een bijzondere verschijning met zijn dreadlocks en zijn zachte g. Op 21 april sluit Tom Lash het cabaretseizoen af met 'Uit vrije wil'. In 1994 geboren en in 2012 al finalist van het grote Cameretten-festival.

Cabaretvoorstellingen kosten 10 euro in de voorverkoop en 12 euro aan de deur. De voorverkoop eindigt op 1 september. De avonden van Bezemkast zijn duurder, namelijk 15 euro voorverkoop en 17,50 euro. Bestellen kan vanuit de folder en vanaf de website www.theaterdeschuur.nl.

Volledig scherm Onno Innemee en Liliane de Graaf. © Sacha van der Werff

Volledig scherm Ground Control brengt de muziek van David Bowie. © Foto Principle Agency

Volledig scherm Benjamin van der Velden speelt in De Schuur. © Foto Jan Boeve