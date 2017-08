Sportvissers vissen achter het net van beroepsvissers in Biesbosch en rivieren

Advocaat van Zevenbergenaar Jimmy F.: Hij had alleen maar goede bedoelingen

30 augustus ZEVENBERGEN - De 22-jarige man uit Zevenbergen die vorige week werd opgepakt in verband met terreurdreiging in Rotterdam, heeft volgens zijn advocaat Karianne Bal geen enkel strafbaar feit gepleegd. Volgens Bal was het enige doel van Jimmy om terroristen te ontmaskeren. ,,Voor mij is het een helder verhaal. Jimmy had alleen maar goede bedoelingen. Daarom heb ik er veel moeite mee dat hij nog twee weken blijft vastzitten."