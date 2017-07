Sport en spel bij de viering van 40 jaar turnvereniging AZTV in Zevenbergen

reconstructie Waar bleven de miljoenen uit de 'zeepbel' van trans­port­be­drijf Rynart?

8:10 MOERDIJK - Volgende week dient in hoger beroep de megafraudezaak tegen de oud-directeur en twee leidinggevenden van Rynart Transport op Moerdijk. De regionale Rabobank verloor in 2007 in één klap ruim 88 miljoen euro aan het faillissement van het 'voorbeeldige familiebedrijf'.