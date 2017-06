Speeltoestellen matig onderhouden en centrum Zevenbergen moet veiliger

ZEVENBERGEN - De speeltoestellen in Zevenbergen zijn matig onderhouden, verouderd en onvoldoende verspreid over de stad. De gemeente zou wat 'ravot-veldjes' aan moeten leggen. Het centrum van Zevenbergen moet veiliger worden. Vooral voor fietsers en voetgangers.

Het zijn enkele aanbevelingen uit het Gebiedsplan Zevenbergen. Het plan is maandag in het gemeentehuis gepresenteerd.

Met het gereedkomen van dit plan voor Zevenbergen is de gemeente klaar met het maken van plannen voor de kernen in de gemeente Moerdijk. Elke kern én het buitengebied hebben nu een Gebiedsplan. Ze zijn in samenspraak met bewoners opgesteld.

Trots in Zevenbergen

In de eerste sessie voor een Gebiedsplan wordt altijd gevraagd waar de aanwezigen trots op zijn. In Zevenbergen zijn genoemd het winkelbestand, het verenigingsleven, de evenementen, de scholen en het treinstation. Ook is meerdere malen genoemd 'het Zevenbergenaar zijn'.

Bij het opstellen van een plan voor de langere termijn spelen 'uitdagingen' een rol. Voor Zevenbergen zijn enkele genoemde uitdagingen zichtbaarheid en bereikbaarheid van de politie, verkeersveiligheid, voorzieningen voor jonge gezinnen, passend woningaanbod voor jongeren, het stimuleren van zonne-energie en de toestand van de openbare ruimte. De toekomstvisie voor Zevenbergen is in twee woorden samen te vatten: Gezond en Gezellig.

Bestrating gevaarlijk

Veel mensen klagen over de (slechte) toestand van de openbare ruimte. De bestrating is op sommige plaatsen ronduit gevaarlijk. Parkbanken zijn vaak kapot of versleten en er staan veel te weinig afvalbakken. In overleg met de gemeente wordt dit aangepakt.

Speeltoestellen verkeren ook in een matige toestand, aldus het Gebiedsplan. Er is op meer plekken in Zevenbergen behoefte aan nieuwe, creatieve toestellen. Speelveldjes hoeven niet altijd duur te zijn. Ook op 'ravot-veldjes' kunnen kinderen zich prima vermaken.

Rondwegen