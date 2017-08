Schutters vanuit heel Nederland komen naar het NK Kruisboogschieten in Klundert

KLUNDERT – De spanning bij de deelnemers van het Nederlands Kampioenschap Kruisboogschieten, zaterdag en zondag gehouden in de sporthal van De Niervaert in Klundert, is vlak voor de wedstrijd voelbaar. Er staat dan ook heel wat op het spel, het Nederlands Kampioenschap.

Vanuit heel Nederland zijn ze naar de Niervaert in Klundert gekomen. Schutters uit Brabant maar ook uit provincies uit het noorden van het land. De schutters uit Friesland zijn zondagochtend al om acht uur in hun auto’s gestapt om op tijd te zijn. “We plannen de mensen die van bovenuit het land komen altijd in rond de klok van twaalf, “zegt wedstrijdleider Jan Cornelis. “Dan hebben ze genoeg tijd om hier te komen.”

Jan Cornelis is niet alleen wedstrijdleider van het Nederlands Kampioenschap, maar ook voorzitter van de honderd jarige Kruisboogvereniging “Geen Moed Verloren” uit Oudemolen. Samen met de Nederlandse Kruisboogbond, kring Roosendaal en kruisboogvereniging “de Alpenjagers” uit Roosendaal zijn zij verantwoordelijk is voor de organisatie van dit kampioenschap.

In de sporthal van de Niervaert stonden dit weekeinde 26 automatische schietbanen. Er werd gestreden in twaalf persoonlijke: hoofdklasse, ereklasse, a, b, c klasse, vrouwen A en B, Senioren A en B, Aspiranten en Junioren en Factory. Daarnaast kon er nog gescoord worden in vier korpsklassen. Elke schutter mocht drie keer proefschieten en daarna tien schoten die meetellen. Titelverdediger is Cor Rombouts van Willem Tell uit Terheijden in de persoonlijke klasse. In de korpsklasse ging de titel vorig jaar naar De Toekomst1 uit Achtmaal.

“Het Kruisboogschieten is heel populair in de grensstreek van Brabant,” vertelt Cornelis, “en niet alleen bij mannen maar ook bij vrouwen. Vandaag doen er 20 vrouwen mee aan het kampioenschap.” Dat ze in de noordelijke provincies ook kruisboogschieten is te danken aan het tv-programma “het Gulden Schot”. “Dat was een spelprogramma, “zegt Cornelis, “dat in de jaren zestig op tv kwam. De deelnemers zagen thuis op het televisiescherm het vizier van een kruisboog, en gaven via de telefoon instructies. En dat vonden ze in het noorden zo leuk dat ze daar ook kruisboogverenigingen hebben opgericht.”

De meeste kruisbogen waarmee in Nederland geschoten wordt, worden in Duitsland gemaakt en kosten algauw drieduizend euro. “Maar je kunt ook een tweedehands kruisboog kopen, “vertelt Jack Heck van Geen Moed Verloren Oudemolen. “Ik heb een kruisboog van vijfhonderd euro. Die kun je dan laten aanpassen.”

Volledig scherm Klundert - 26-8-2017 - Foto: Marcel Otterspeer / Pix4Profs - Dit weekend was de Niervaert gevuld met het NK Kruisboogschieten. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Uitslag:

Hoofdklasse: Adrie Roelands van Zeldzaam Maar Zeker uit Zundert, Ereklasse: Johan de Jong van Strijd in Vrede uit Oudenbosch.

A. Klasse: Danny Eckhardt van Strijd in Vrede uit Oudenbosch.

B. Klasse: Toni van de Poel van Nooit Gedacht 8x uit Achtmaal.

C. Klasse: Danny Kuipers van Tot Ons Plezier uit Schoonoord.

Vrouwen A: Trieneke van der Heide van de KNIPE uit de Knipe.

Vrouwen B: Vivian Somberg van de KNIPE uit de Knipe.

Senioren A: Sjouke van der Heide van de KNIPE uit de Knipe.

Senioren B: Frans Boden van Komst Des Vredes uit Zundert.

Aspiranten: John de Blaay van Geen Moed Verloren uit Oudemolen.

Junioren: Dirk Delcroix van Nooit Gedacht8x uit Achtmaal.

Factory: Mario Geuze van Willem Tell 1870 uit Terheijden.