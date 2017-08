Ronde van de Fendert in Fijnaart terug op de kaart

FIJNAART - De Ronde van de Fendert is terug van zes jaar weggeweest. Net als toen, rijden deze zaterdag van de Fendertse week wielrenners in verschillende categorieën rondjes rond de kerk. Dit jaar nog een ronde in afgeslankte vorm, maar als het aan de Stichting Wielerpromotie Fijnaart ligt is de wielerronde binnen nu en vijf jaar terug op het oude niveau.

,,Dan koersen we weer met de categorie Nieuwelingen, junioren, elite-belofte en dames", voorspelt voorzitter Cornald Nuiten van de stichting. ,,Nu zitten we in de opstartfase. Pas na carnaval zijn we met de organisatie begonnen. En kijk nou wat een prachtig aangeklede finishstraat we hebben, met veel spandoeken van sponsors. We zijn er nog niet hoor, maar we staan zeker weer op de kaart", zegt secretaris Marco Dierks.

De organisatie is dik tevreden met de ronde die vandaag gereden wordt in De Fendert. Zeven jeugdcategorieën verschijnen aan de start, er is een wedstrijd voor renners met een beperking en het Open Fenderts Kampioenschap wordt gehouden, voor iedereen die wel eens op een racefiets zit.

'Echt een begrip'

Het is een officiële wielerronde aangemeld bij de KNWU en met een officiële jury van de wielerbond. ,,De Ronde van de Fendert was echt een begrip in de wielerwereld. De broertjes Van Poppel hebben hier nog gekoerst", vertelt Dierks met gepaste trots. ,,En vandaag is Servais Knaven er met zijn dochters."

En terwijl de renners hun rondjes rijden, struinen verderop de mensen op de braderie in de Voorstraat. Het is vandaag de laatste dag van de Fendertse Week. Bij de Kraaienmarkt in de feesttent loopt het niet storm. ,,Die markt is op zijn retour", erkent voorzitter Johan Nijhoff van de Fendertse Week. ,,We kijken elk jaar opnieuw naar het programma. De Fendert Kwis blijft een topper. De zeskamp is nieuw dit jaar en dat is ook bovenverwachting goed verlopen."

De muziekavonden in de tent zijn wisselend bezocht. ,,Zanger Robert Sand trok niet heel veel publiek, en de band Frontaal trok op vrijdagavond maar vijfhonderd bezoekers. Dat viel tegen." Maar zaterdagavond zit de feesttent propvol. Alle 1100 kaarten voor het optreden van de Snollebollekes zijn verkocht.

