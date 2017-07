Politiek debat windmolens A16 volgt nog: 'Dan komen omwonenden ook aan bod'

Op dit moment wordt onderzocht waar de windmolens langs de A16 technisch en ruimtelijk kunnen worden geplaatst. Als dat duidelijk is volgt het politieke debat over de locaties en komen de Moerdijkse gemeenteraad en omwonenden aan bod.

Dat zegt woordvoerder Eline Philips van gedeputeerde Erik van Merrienboer (PvdA, Ruimte en Financiën). In het dorp Moerdijk en bij sommige politieke partijen in de gemeente leeft het idee dat de provincie zich niets heeft aangetrokken van de gemeenteraad van Moerdijk.

Die heeft bij herhaling vastgesteld dat het onwenselijk is om bij het dorp Moerdijk windturbines weg te zetten. Het dorp heeft met de nabijheid van het industrieterrein, het Hollandsch Diep en de snelwegen A16 en A17 al genoeg te verstouwen. Wethouder Jaap Kamp (CDA) zegt dat hij dit standpunt in Den Bosch uitdraagt.

In alle varianten windmolens bij Moerdijk

Maar wie nu op de website van de provincie zoekt naar de mogelijke opstellingen van de windmolens langs de A16 ziet dat er bij alle varianten windmolens bij Moerdijk. Van vijf in de variant Lange Lijnen Hoog tot twaalf in Twee Poorten Hoog.

De werkgroep windenergie A16 uit Moerdijk trekt daaruit de conclusie dat de provincie het standpunt van de gemeente Moerdijk 'nietig heeft verklaard'. En wethouder Kamp? Ach, die gaat er wel in mee, zou de provincie volgens de werkgroep hebben laten doorschemeren in een niet persoonlijk ondertekende brief aan Burger Belangen Moerdijk.

Die partij klom direct in de pen om het college van B en W om uitleg te vragen. 'Klopt het dat we als gemeente volledig machteloos staan en eenvoudig door de provincie overruled kunnen worden?' vragen Wim de Pijper en Peter Stehouwer van BBM.

Omwonenden

Volgens gedeputeerde Van Merrienboer lopen ze in Moerdijk iets te hard van stapel. ,,Nu wordt alleen maar onderzocht waar de plaatsing van windmolens technisch, ruimtelijk en wettelijk mogelijk is", zegt zijn woordvoerder Eline Philips. ,,Straks gaan we kijken wat politiek mogelijk is. Dan komen omwonenden ook aan bod."