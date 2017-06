Parkeervakken Havenhoofd Willemstad zijn eigendom van restaurant Vista

Dus kan Van der Heijden kort zijn over de ophef die is ontstaan over het exclusieve gebruik van vier parkeerplaatsen voor zijn restaurant: ,,Die hebben we in eigendom."

In Willemstad was enige reuring ontstaan over het Havenhoofd. Zo stelde een ondernemer uit Heijningen op Facebook vast dat er vier parkeerplaatsen zijn afgezet met kettingen en paaltjes. Die constatering leverde nogal wat reacties op. Met name van Willemstadters die ook een eigen parkeerstekkie willen afzetten met een lint.

Afspraken

Ook de politiek mengt zich in het vraagstuk. Pauline Joosten van Moerdijk Lokaal stelt het college vragen over de situatie op het Havenhoofd. 'Klopt het dat deze parkeerplaatsen zijn gereserveerd voor Vista of zijn er andersoortige afspraken gemaakt?'

Wijkagent Joaquin Diez Requejo zegt dat uit een onderzoek ter plaatse bleek dat de parkeervakken voor medewerkers van Vista zijn gereserveerd en dat dit met de gemeente Moerdijk is geregeld. Voor klachten verwijst hij naar de gemeente.

V egetariër

Dat verleidt Wouter Verbaan, voormalig burgerlid van de raadscommissie Bestuur en Middelen, tot de opmerking: 'Aan de gemeente Moerdijk iets over parkeren in Willemstad vragen, is alsof je bij een vegetariër informeert hoe het vlees smaakt.'