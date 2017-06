Openluchtspektakel Robin Hood op Fort Sabina bijna uitverkocht

Boekje over huisarts Dr. Scholtens uit Stand­daar­bui­ten: 'U leefde altijd mee. In goede en in slechte tijden'

26 juni STANDDAARBUITEN - ,,We hebben hier in de molen al veel leuke dingen meegemaakt. Zelfs een huwelijk. En nu is het een huisartsenpost!" Een grapje van voorzitter Antoon Koenraadt van heemkundekring 't Sandt Daer Buyten bij de presentatie van het boekje 'Dr. Scholtens. Huisarts in hart en nieren.'