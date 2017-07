Niemand aangetroffen bij zoekactie op Hollandsch Diep na vondst half gezonken bootje

'Moerdijk als hoofdstad voor veiligheid van Nederland'

10:34 ZEVENBERGEN - Zestien jongeren vanuit het land schreven in groepen van vier een omgevingsvisie, de groep met de beste visie kreeg een prijs. ,,Wij willen een dependance van de TU Eindhoven in Moerdijk, zodat de studenten meer contact hebben binnen het gebied en zo de veiligheid kunnen verbeteren. Moerdijk moet veiligheidshoofdstad van Nederland worden, maar we willen veiligheid ook leuk maken met bijvoorbeeld een brandweerfestival. Veel fabrieken kampen nu nog met restwarmte. Waarom sturen ze die warmte niet naar Klundert, zodat de inwoners geen gas meer hoeven te gebruiken?"