'Moerdijk als hoofdstad voor veiligheid van Nederland'

Er waren genoeg geluiden en ideeën tijdens de presentaties gisteren in feestzaal Bij Verhoeven in Zevenbergen. ,,En dat is precies de bedoeling van de Summer School", zegt hoofdlaborant Jan-Willem Wesselink van het Kennislab voor Urbanisme en organisator.

Industrieterrein

,,Wij organiseren per jaar meerdere zomerscholen, waarbij we jongprofessionals bij elkaar zetten om iets te doen met een bepaalde casus. En dat was nu over Moerdijk. Ze kregen een rondleiding over het industrieterrein, spraken met stakeholders (belanghebbende bedrijven, burgers, gemeente, red.). Daarna gingen ze aan de slag met hun omgevingsvisie, die net is gepresenteerd aan de jury en gemeenteraadsleden."