Man (22) uit Zevenbergen opgepakt, hoogstwaarschijnlijk vanwege terreurdreiging Rotterdam

Advocaat tijdens zitting weggestuurd, zaak overval tankstation Zevenbergen uitgesteld

23 augustus BREDA - 'Onbehoorlijk', noemt de rechtbank het gedrag van een 36-jarige man die dinsdag terecht had moeten staan voor een gewapende overval op een tankstation en een woninginbraak in Zevenbergen. En dat was mild uitgedrukt, want de rechters waren zichtbaar verbolgen over het gebrek aan respect voor alle aanwezigen, en met name de slachtoffers.