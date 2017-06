Langzaam rijden op Haringvlietbrug

Herdenking watersnood Heijningen voortaan vooral bedoeld voor inwoners en nabestaanden

12:48 HEIJNINGEN - De vijfjaarlijkse herdenking van de Watersnoodramp in 1953 in Heijningen is voortaan vooral bedoeld voor de inwoners en nabestaanden van het dorp. De herdenking in 2018 wordt kleiner van opzet en meer ingetogen van karakter.