ZEVENBERGEN - Transportbedrijf MaxxTrans B.V heeft een allerlaatste waarschuwing gehad van de gemeente Moerdijk. De Roemeense chauffeurs die het bedrijf in dienst heeft, mogen niet langer in hun vrachtwagens overnachten op het terrein aan de Looierij in Zevenbergen op industrieterrein Zwanengat. Als dat niet binnen vier weken geregeld is, hangt het bedrijf een dwangsom boven het hoofd.

Een brief met die strekking is vorige week verstuurd naar de directie van het bedrijf. ,,We zijn in gesprek met de gemeente, verder wil ik er niets over zeggen", meldt directeur Marc Legrand van MaxxTrans.

Diverse klachten

Buurtbewoners klagen al maanden over overlast van de chauffeurs die hele weekenden verblijven op het bedrijfsterrein. Ze hebben de gemeente verzocht handhavend op te treden. Die stelt dat overnachten niet is toegestaan. ,,Het past niet binnen het bestemmingsplan. We vinden het niet acceptabel, zeker omdat Zwanengat een gemengd gebied is, waar wonen en industrie samengaan." Gezien de diverse klachten uit de omgeving wil de gemeente overnachten door de chauffeurs ook niet mogelijk maken.

'Chauffeurs kunnen hier ontspannen'

Het bedrijf krijgt vier weken de tijd om orde op zaken te stellen. Als dat niet lukt, volgt een dwangsomprocedure. Eigenaar A. Zonnewijlle, die het terrein verhuurt aan MaxxTrans, vindt het onmenselijk om de chauffeurs terug de straat op te sturen. ,,Op ons terrein staan twee wasmachines en drogers. Ze kunnen hier hun spullen netjes onderhouden. Deze Roemeense chauffeurs zijn zes weken onderweg. Die kan je toch niet al die tijd op parkeerplaatsen laten overnachten? Daar hebben ze geen voorzieningen. Op het terrein in Zevenbergen hebben ze ook nog een beetje ontspanning." Er staat een tafeltennistafel in de loods en daar kunnen de chauffeurs ook gezamenlijk wat eten of drinken.