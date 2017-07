Klundertse brandweer zet de deuren open om nieuwe leden te vinden

Laatste waarschuwing voor overnachtende chauffeurs

13:31 ZEVENBERGEN - Transportbedrijf MaxxTrans B.V heeft een allerlaatste waarschuwing gehad van de gemeente Moerdijk. De Roemeense chauffeurs die het bedrijf in dienst heeft, mogen niet langer in hun vrachtwagens overnachten op het terrein aan de Looierij in Zevenbergen op industrieterrein Zwanengat. Als dat niet binnen vier weken geregeld is, hangt het bedrijf een dwangsom boven het hoofd.