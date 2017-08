Jimmy F. mag alleen praten met zijn advocaat

Kortere wachttijden bij Volkeraksluizen door nieuwe schuif

7:00 HOLLANDSDIEP - De wachttijden voor binnenvaartschepen in de Volkeraksluizen zijn verkort. Door het aanbrengen van een derde schuif in de sluisdeuren wordt de nivelleertijd verkort, waardoor de algehele wachttijd voor een binnenvaartschip minder lang is. De extra schuif, die is aangebracht door Rijkswaterstaat, is half augustus in gebruik genomen.