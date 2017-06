Jeugdbrandweer Moerdijk in halve finale landskampioen

Moer­dijk­fit­Rou­te: Een extra uitdaging tijdens je dagelijkse wandeling

6:13 HEIJNINGEN - We gaan allemaal naar de sportschool, kijken we naar instructievideo’s op Facebook of gaan we als gekken tekeer bij een ‘Spinning Class’. Sporten is hot! Daarom heeft Britt Goedemondt, buurtsportcoach Jeugd van MoerdijkFit, ook iets bedacht: de MoerdijkFitRoute. Een looproute op straat, waarbij je allerlei eenvoudige gymoefeningen uitvoert tijdens je dagelijkse wandeling, met bijvoorbeeld de hond.