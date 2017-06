Huub Hangop warmt de kids in Standdaarbuiten op

'Redelijk seizoen' voor aspergetelers in West-Brabant

24 juni BERGEN OP ZOOM - Een 'topseizoen' is anders. Maar beweren dat het slecht was, gaat aspergetelers Cees van Tiggelen uit Halsteren en Peter Schalk van de gelijknamige aspergeboerderij in Prinsenbeek ook weer te ver. ,,Houd het maar op een redelijk seizoen'', aldus Schalk zaterdag op de slotdag van het 'witte goud'.