Grote drukte op Ruigenhilfair in Oudemolense polder blijft uit

De imker bemant een van de 62 kramen op de tiende Ruigenhilfair bij De Prullenkast in het buitengebied van Oudemolen. Hoe welgemutst alle deelnemers ook zijn, iedereen vindt het 'jammer van het weer'. Zeker op zaterdag vallen de bezoekersaantallen wat tegen door de niet aflatende motregen. ,,Help je ons straks met inpakken? Alles moet in krantenpapier worden ingepakt", zegt Annemarie Slangen. Ze staat in de kraam van de Goededoelenmarkt. Dat is een gezamenlijke activiteit van de Zevenbergse kerken. ,,Wil je opschrijven dat het op 2 september weer Goededoelenmarkt in Zevenbergen is?" vraagt ze.

Vrolijk als altijd

Ook Ies en Janny den Hollander van SV Kindervreugd uit Helwijk zeggen dat ze wel eens betere jaren hebben meegemaakt in De Prullenkast. Ook Monique Herbonnet kan dat niet ontkennen. Maar de eigenaresse van De Prullenkast is vrolijk als altijd en huppelt van het een kraampje naar het andere.

Zon of regen? Het kan Ad van Nispen niet veel schelen. Hij staat met zijn hete-luchtmotortjes in een van de schuren. Waar veel dames belangstelling tonen voor serviesgoed en zeepjes, laten mannen zich graag informeren over de schattige machientjes van Van Nispen.

Gezelligheid en geborgenheid

'Brocante en Curiosa' is het thema van de tiende Ruigenhilfair. En veel kraamhouders haken daar op in. Al valt de term 'prullaria' ook regelmatig. Niet alleen in de kramen van de deelnemers maar ook in de kamers van De Prullenkast. Spulletjes uit grootmoeders tijd blijven trekken. Die sfeer van gezelligheid en geborgenheid is zeker voelbaar.