Gouden plaat van O'G3NE: 'Waardering voor onze eigen liedjes'

OG3NE-zussen: We steunen besluit dat mama behandeling botkanker staakt

9:59 OG3NE-zussen Lisa (23) en de tweeling Amy en Shelley Vol (21) steunen het besluit van hun zieke moeder Isolde om met alle behandelingen te stoppen tegen een zeer zeldzame vorm van botkanker met lastig te behandelen uitzaaiingen in haar hoofd. ,,Hoe moeilijk het ook is, het is haar beslissing en leven.''