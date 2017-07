Eendensterfte door botulisme in De Knip in Zevenbergen

Sport en spel bij de viering van 40 jaar turnvereniging AZTV in Zevenbergen

2 juli ZEVENBERGEN – Met een groot sportfeest voor alle leden en een receptie voor oud leden-bestuursleden en technische leiding is zaterdag het 40-jarig bestaan gevierd van de Algemene Zevenbergsche Turnvereniging (AZTV). AZTV is voortgekomen uit de Turnvereniging Krooswijk in Zevenbergen.