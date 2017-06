Boetes tegen sluipverkeer sorteren effect in Zevenbergschen Hoek

Palmboompjes maken voor...?

9:34 Een klasje ergens in West-Brabant. We schrijven april 1981. Er wordt driftig geknutseld aan palmboompjes. Aan de waslijn hangen peuterkleertjes en ook achterin het leslokaal staat een kledingzak. Wat is hier gaande? Welke school is het en welke kinderen (veertigers inmiddels) doen mee?