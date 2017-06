Blauwe zone Willemstad: eerste weken nog geen boete

Begin juli wordt in Willemstad begonnen met het bekeuren van fout-parkeerders in de blauwe zone. Tot die tijd krijgen ze een waarschuwing. Dat schrijft het college van B en W aan de fractie Moerdijk Lokaal, die vragen had over de nieuwe parkeerschijfzone.

Blauwe zone

De kern van de vragen van Moerdijk Lokaal is of bezoekers van de stad wel voldoende worden geïnformeerd over de nieuwe regels. Het college zegt dat dit het geval is maar gaat pas over een paar weken handhaven. De belangrijkste wijziging is dat bijna de hele vesting Willemstad een blauwe zone, ofwel een parkeerschijfzone wordt. Alleen op de Grimhoek en rond het Mauritshuis kan de auto nog zonder beperking worden weggezet.

Het college meldt dat verkeersborden bij de entree aangeven wanneer de parkeerschijf gebruikt moet worden. Om extra aandacht te trekken zijn er onderborden geplaatst en grote, gele borden neergezet. Direct belanghebbenden hebben een brief van de gemeente gehad.

Ook in de media is er veel aandacht voor de veranderingen geweest. De gemeente heeft de eigen kanalen ingezet, zoals Facebook, Twitter en de website. Daarnaast hebben de lokale en regionale media bericht over de blauwe zone.

Bekeuren

Om geen onnodige bekeuringen uit te hoeven schrijven is de gemeente Moerdijk niet direct gestart met handhavingsacties. Belanghebbenden moeten eerst voldoende de gelegenheid hebben gehad om een ontheffing aan te vragen en te ontvangen. Op 22 juni start de gemeente met waarschuwen. 'Vanaf begin juli wordt daadwerkelijk tot bekeuren overgegaan', laat het college Moerdijk Lokaal weten.

Die vraagt ook hoe het nou zit met motoren. Die kunnen Willemstad in principe inrijden via de Benedenkade en via de Landpoortstraat. B en W zeggen dat motoren via de Benedenkade de stad in mogen rijden. Om een terrasje te pikken of op weg naar een andere bestemming in de vesting.