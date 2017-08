Advocaat van Zevenbergenaar Jimmy F.: Hij had alleen maar goede bedoelingen

ZEVENBERGEN - De 22-jarige man uit Zevenbergen die vorige week werd opgepakt in verband met terreurdreiging in Rotterdam , heeft volgens zijn advocaat Karianne Bal geen enkel strafbaar feit gepleegd. Volgens Bal was het enige doel van Jimmy om terroristen te ontmaskeren. ,,Voor mij is het een helder verhaal. Jimmy had alleen maar goede bedoelingen. Daarom heb ik er veel moeite mee dat hij nog twee weken blijft vastzitten."

,,Hij dacht dat hij met een IS-sympathisant aan het praten was'', zegt Bal over het chatgesprek dat vermoedelijk tot zijn arrestatie heeft geleid. De man probeerde vaker achter informatie over terrorisme te komen. Zijn advocaat zegt dat hij in het verleden ook gegevens aan de autoriteiten heeft doorgegeven. Verdere details wil de Rotterdamse advocaat daarover nog niet geven. ,,Donderdag bespreek ik met Jimmy wat we wel en niet over deze zaak naar buiten brengen."

AIVD

Ze wil niets kwijt over de mogelijke relatie tussen haar cliënt en inlichtingendienst AIVD. Volgens anonieme bronnen in de Volkskrant zou Jimmy F. geregeld spreken met de AIVD over zijn speurwerk op het net. Volgens deze bronnen was de AIVD dus op de hoogte van de infiltratiepogingen van F. en had de dienst de onnodige ophef kunnen voorkomen. De dienst wil dat bevestigen noch ontkennen.

Woensdag werd bekend dat F. nog zeker twee weken vast moet zitten op verdenking van betrokkenheid bij de terreurdreiging bij een concert vorige week in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt F. officieel van betrokkenheid bij terroristische misdrijven. Volgens de advocaat is de rechter-commissaris ,,maar voor een heel klein deel'' in de verdenkingen meegegaan. ,,De rechter-commissaris heeft gezegd dat er geen verdenking bestaat van terrorisme. Het enige verwijt dat hij ziet is opruiing.''

Tot nog toe kon de advocaat in de media niet ingaan op de zaak, omdat de verdachte in beperkingen zat. De rechter-commissaris heeft die maatregel inmiddels opgeheven. Volgens Bal gebeurde dat op haar verzoek.

'Bizarre samenloop van omstandigheden'

F. werd vorige week van zijn bed gelicht door een antiterreureenheid van de politie. Dat gebeurde nadat in Rotterdam een optreden van de band Allah-Las was afgelast uit vrees voor een aanslag. Volgens zijn advocaat belde F. voordat hij werd opgepakt zelf met de lokale politie, maar deed die niets. Ze spreekt van een ,,bizarre samenloop van omstandigheden''.

Een woordvoerster van het OM in Rotterdam wilde woensdagavond niet ingaan op de zaak. ,,Het onderzoek is nog in volle gang.''