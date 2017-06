Aanhanger omgeblazen op Moerdijkbrug, waarschuwing: Ga niet met aanhanger of caravan weg op

UpdateDe ANWB waarschuwt het verkeer voor zware windstoten, vooral langs de kust. Er wordt afgeraden om met caravan of aanhanger de weg op te gaan. Op de Moerdijkbrug werd een aanhanger van een vrachtwagen omgeblazen.

Het KNMI heeft Code Geel afgegeven. Door het slechte weer wordt een stevige dinsdagavondspits verwacht.

Vanaf het middaguur trekt de wind flink aan. De weerdiensten verwachten uithalen van 70 - 95 kilometer per uur. Omdat het zuidwestenwind betreft, hebben met name de noord-zuid-verbindingen last van zijwind. Lege vrachtauto's en auto met aanhanger zijn daar extra kwetsbaar.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat ontraadt automobilisten die vandaag met een caravan of aanhanger de weg op moeten de A29 en de A16 te gebruiken. Rijkswaterstaat adviseert om via de A27 tussen Sleeuwijk en Raamsdonkveer van het noorden naar het zuiden – of andersom – te reizen.

Volgens de overheidsdienst is het vooral voor caravans en aanhangers tobben op de Haringvlietbrug (A29) bij Numansdorp en de Moerdijkbrug (A16) bij Moerdijk. Nu ‘code geel’ is afgegeven is het voor de aanhangers te gevaarlijk in verband met de harde windstoten.

De geadviseerde alternatieve route is voor veel automobilisten echter een flink stuk uit de richting. Zeker voor bestuurders die de A29 willen nemen is een route via de A27 al snel vijftig kilometer om.

Grote drukte op West-Brabantse snelwegen voor de avondspits, om half drie 's middags.

De wind houdt de hele middag en avondspits aan. Dat in combinatie met regen zorgt al gauw voor veel vertraging in de toch al drukke avondspits. De eerste files ontstaan al vroeg vanmiddag.

Drukte in dinsdagochtend

Dinsdagochtend stonden er meerdere files op de A2, A58 en A67 als gevolg van enkele ongelukken en regen. Ook in de loop van de dag bleef het druk op vooral de A58 en de A2.

Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom stond dinsdagochtend een file van 20 kilometer.