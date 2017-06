A29 dicht door storing slagbomen Haringvlietbrug, ook file op A17: 'Grote chaos'

Zand ingepakt bij snelwegen Moerdijk

8:04 MOERDIJK - Het is als het goed is gedaan met de 'zandstormen' die zo nu en dan de kop opstaken op de snelwegen A17 en A16 nabij Moerdijk. In opdracht van Havenbedrijf Moerdijk is onlangs op een enorme partij zand langs de A17 een vloeistof met cellulose gespoten.