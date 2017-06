70-jarig jubileum VV Noordhoek groot succes

Vrijdagavond begonnen de feestelijkheden al met het binnenhalen van de wandelaars die aan de Noordhoekse Avondvierdaagse hadden deelgenomen. Voor de jeugdige lopers was er in de feesttent een disco. Later op de avond gevolgd door een Hollandse Avond voor de oudere jeugd.

"Vrijdagavond viel de belangstelling wat tegen, "zegt Joline Kouters lid van het jubileumcomité.

Voetbaltoernooi klapper

De klapper van het jubileum was het Pietje Palm voetbaltoernooi op zaterdagmiddag. "Pietje Palm was de bijnaam voor Piet Magielse, "vertelt Kouters. "Piet Magielse trad overal in de regio op als amateurscheidsrechter en hij is ook in het harnas gestorven. Hij overleed vorig jaar op 73-jarige leeftijd nadat hij een wedstrijd had gefloten."

Voor het Pietje Palmtoernooi hadden zich 16 teams van verschillende bedrijven ingeschreven. Het werden sportieve wedstrijden waarvan het team Strukton met de beker naar huis mocht. Zij wonnen met 2-1 van het team van Aardappelbedrijf Kouters.

Zaterdagavond was het volle bak in de feesttent. Naast het optreden van DJ Tinus trad ook de rockband Frontaal op. "Het was een groot feest, "zegt Kouters.

Zondag stond in het teken van de jeugd van Noordhoek. Een zeskamp waarbij behoorlijk wat water kwam kijken. Want bij 29 graden is het heerlijk om over een zeepbaan te glijden terwijl aan de zijkant het water opspat. Het jubileumfeest werd zondagmiddag afgesloten met een barbecue.

"We kunnen terugkijken op een fantastisch weekeinde," zegt Kouters, "met veel belangstelling van het publiek. Want zonder hen en onze sponsoren hadden we dit 70-jarig jubileum niet zo kunnen vieren."